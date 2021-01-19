В Минздраве рассказали о ходе поставок вакцины «Спутник V» на Урал

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Почти 300 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» будет доставлено в регионы Урала до конца января, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В Минздраве рассказали о ходе поставок вакцины «Спутник V» на Урал
  • © РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса

«До конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», 20 тыс. доз доставят в ХМАО. Всего до конца января в регионы Урала будет поставлено почти 300 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», — цитирует ТАСС Кузнецова.

Он добавил, что поставки вакцинных препаратов в регионы идут по графику и их объёмы растут.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции уже идёт во всех российских регионах.

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