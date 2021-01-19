Суд назвал дату вынесения приговора экс-мэру Чебаркуля

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Приговор экс-мэру Чебаркуля Сергею Ковригину будет вынесен 20 января. Последнее слово подсудимого было ему предоставлено на заседании 18 января, сообщили в пресс-службе Чебаркульского городского суда.
Суд назвал дату вынесения приговора экс-мэру Чебаркуля
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«Судья после последнего слова подсудимого удалился в совещательную комнату. Приговор будет озвучен 20 января в 14:00», — заявили URA.RU в пресс-службе суда.

В данный момент Ковригин находится под подпиской о невыезде. Он провёл под домашним арестом более года. Гособвинение запросило для бывшего чиновника десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима по совокупности преступлений и штраф на сумму свыше 1 млн рублей.

Ковригин обвиняется в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и получении взятки.

Ранее бывший депутат из ЯНАО, вице-спикер думы Салехарда Александр Пизняк был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за взятку.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

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