Суд назвал дату вынесения приговора экс-мэру Чебаркуля

Приговор экс-мэру Чебаркуля Сергею Ковригину будет вынесен 20 января. Последнее слово подсудимого было ему предоставлено на заседании 18 января, сообщили в пресс-службе Чебаркульского городского суда.

«Судья после последнего слова подсудимого удалился в совещательную комнату. Приговор будет озвучен 20 января в 14:00», — заявили URA.RU в пресс-службе суда.

В данный момент Ковригин находится под подпиской о невыезде. Он провёл под домашним арестом более года. Гособвинение запросило для бывшего чиновника десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима по совокупности преступлений и штраф на сумму свыше 1 млн рублей.

Ковригин обвиняется в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и получении взятки.

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