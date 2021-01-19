В состав технополиса «ЭРА» интегрировали три научные роты
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Это позволит усилить работу по шести перспективным направлениям исследований. Молодые учёные продолжат научные изыскания на новейшем экспериментальном и испытательном оборудовании.
Научная рота, базировавшаяся ранее в Сергиевом Посаде, прибыла в Анапу. Торжественная встреча состоялась под руководством начальника технополиса «ЭРА» Владимира Ивановского. Он отметил, что теперь число операторов в Анапе выросло до 320.
Две научные роты, ранее располагавшиеся в Воронеже и Московской области, уже интегрированы в состав технополиса.