В состав технополиса «ЭРА» интегрировали три научные роты

В военный инновационный технополис «ЭРА» передислоцировали две научные роты, решающие задачи в интересах Воздушно-космических сил, и одно подразделение, работающее в интересах Главного управления Минобороны России.

Это позволит усилить работу по шести перспективным направлениям исследований. Молодые учёные продолжат научные изыскания на новейшем экспериментальном и испытательном оборудовании.

Научная рота, базировавшаяся ранее в Сергиевом Посаде, прибыла в Анапу. Торжественная встреча состоялась под руководством начальника технополиса «ЭРА» Владимира Ивановского. Он отметил, что теперь число операторов в Анапе выросло до 320.

Две научные роты, ранее располагавшиеся в Воронеже и Московской области, уже интегрированы в состав технополиса.