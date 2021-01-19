Роспотребнадзор сообщил о снижении прироста заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«В Российской Федерации за период января 2021 года отмечается стабилизация эпидпроцесса, но вместе с тем распространение, хоть и на менее высоких цифрах, продолжается», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, среднесуточный показатель заболеваемости на прошлой неделе составил около 16 на 100 тыс. населения.

«Мы отмечаем продолжение снижение темпа прироста», — подчеркнула она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой, но в большинстве регионов стабилизируется.