В Роскачестве проверили 206 марок питьевой воды
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
Проверку проходила различная упакованная вода, произведённая в девяти странах, в том числе продукция 194 торговых марок, произведённая в России.
«У пяти торговых марок (обнаружены. — RT) несоответствия действующему техрегламенту ТР ЕАЭС 044/2017, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, у одной торговой марки — как признаки несоответствия обязательным требованиям, так и признаки фальсификации», — говорится в сообщении.
Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки, уточнили специалисты.
Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.