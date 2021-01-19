В Роскачестве проверили 206 марок питьевой воды

Специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок питьевой воды и выявили нарушения в 65 образцах.

Об этом сообщает «Москва 24».

Проверку проходила различная упакованная вода, произведённая в девяти странах, в том числе продукция 194 торговых марок, произведённая в России.

«У пяти торговых марок (обнаружены. — RT) несоответствия действующему техрегламенту ТР ЕАЭС 044/2017, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, у одной торговой марки — как признаки несоответствия обязательным требованиям, так и признаки фальсификации», — говорится в сообщении.

Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки, уточнили специалисты.

Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.