Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в 66 регионах
- РИА Новости
Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«В 66 субъектах России идёт стадия стабилизации, в семи субъектах — стадия снижения, и в 13 — стадия продолжающегося роста», — заявила она.
По её словам, почти 1 млн жителей России находится на «медицинском наблюдении лиц из числа контактных».
«Крайне важно своевременно и качественно диагностировать любую встречу с вирусом», — сказала Попова.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой, но в большинстве регионов стабилизируется.