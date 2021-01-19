Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в 66 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стадия стабилизации ситуации с коронавирусом наблюдается в 66 российских субъектах.

Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«В 66 субъектах России идёт стадия стабилизации, в семи субъектах — стадия снижения, и в 13 — стадия продолжающегося роста», — заявила она.

По её словам, почти 1 млн жителей России находится на «медицинском наблюдении лиц из числа контактных».

«Крайне важно своевременно и качественно диагностировать любую встречу с вирусом», — сказала Попова.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой, но в большинстве регионов стабилизируется.