В СК рассказали о качествах, необходимых для следователя-криминалиста

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Глава отдела криминалистики СУ СК России по Удмуртии Роман Широбоков рассказал о качествах, необходимых для следователя-криминалиста.
В СК рассказали о качествах, необходимых для следователя-криминалиста
  • РИА Новости

«Молодых следователей в криминалистику я стараюсь не брать, потому что им необходимо получить опыт как следственной работы, так и просто жизненный опыт. Понять, что в следствии ты всерьёз и надолго», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, основное требование — это компетентность. Как отметил Широбоков, следователь достигает достаточного уровня, проработав по меньшей мере два-три года.

В работе также важно креативное мышление и способность выработать нетрадиционные решения при раскрытии наиболее запутанных преступлений, считает эксперт.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о вкладе ведомства в обеспечение экономической безопасности страны.

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