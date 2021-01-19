В СК рассказали о качествах, необходимых для следователя-криминалиста

Глава отдела криминалистики СУ СК России по Удмуртии Роман Широбоков рассказал о качествах, необходимых для следователя-криминалиста.

«Молодых следователей в криминалистику я стараюсь не брать, потому что им необходимо получить опыт как следственной работы, так и просто жизненный опыт. Понять, что в следствии ты всерьёз и надолго», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, основное требование — это компетентность. Как отметил Широбоков, следователь достигает достаточного уровня, проработав по меньшей мере два-три года.

В работе также важно креативное мышление и способность выработать нетрадиционные решения при раскрытии наиболее запутанных преступлений, считает эксперт.

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