Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. 17 января он был задержан в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.

«Нет, здесь нет никакого противоречия. Вы знаете, что в то время, когда он являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавала и проявляла здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того как непосредственно госпиталем «Шарите» было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились», — ответил Песков на вопрос о том, не видят ли в Кремле противоречия в том, что Навальный не отмечался в полиции, поскольку был на лечении в Берлине, куда был отпущен с разрешения президента России.

Песков также заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с Навальным, но выступают за добрые отношения со всеми странами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Запада на задержание Алексея Навального. По его словам, «прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку».

«С радостью, потому что это позволяет западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД России рекомендовал западным политикам «не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов». Также Лавров посоветовал «играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем».