Эксперт оценил меры по борьбе с курением в России

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Член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич высказал мнение, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением.
Эксперт оценил меры по борьбе с курением в России
  • РИА Новости

О ситуации с курением в России он рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Проблемы никотинопотребления остро стоят в России. Это не только табакокурение: появилось много никотиносодержащих продуктов, которые доставляют в организм никотин другим способом», — отметил Менделевич.

В нашей стране порядка 35 млн человек до сих пор курят, однако динамика идёт вниз, сказал депутат. За последние десятилетия этот процент снизился с 50 до 30% от взрослого населения России.

«Меры по борьбе с курением однозначно дали результат. В начале 2000-х в России курили порядка 50%, а сейчас мы имеем двукратное снижение курящих, это результат очень большой работы. Я не хочу выделять одно из направлений — это комплекс мер, который подействовал», — констатировал Менделевич.

Ранее главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в беседе с НСН прокомментировал идею увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

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