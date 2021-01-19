Эксперт оценил меры по борьбе с курением в России

Член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич высказал мнение, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением.

О ситуации с курением в России он рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Проблемы никотинопотребления остро стоят в России. Это не только табакокурение: появилось много никотиносодержащих продуктов, которые доставляют в организм никотин другим способом», — отметил Менделевич.

В нашей стране порядка 35 млн человек до сих пор курят, однако динамика идёт вниз, сказал депутат. За последние десятилетия этот процент снизился с 50 до 30% от взрослого населения России.

«Меры по борьбе с курением однозначно дали результат. В начале 2000-х в России курили порядка 50%, а сейчас мы имеем двукратное снижение курящих, это результат очень большой работы. Я не хочу выделять одно из направлений — это комплекс мер, который подействовал», — констатировал Менделевич.

Ранее главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в беседе с НСН прокомментировал идею увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.