На Ставрополье прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ставропольском крае за последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 234 местных жителя, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Об этом пишет newstracker.ru.

В регионе вылечились 199 человек, восемь пациентов скончались.

«Общее количество выполненных исследований на COVID-19 составляет свыше 1 млн 177 тыс. Но, к сожалению, по-прежнему регистрируются и новые летальные исходы», — прокомментировал глава края.

На сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 6 тыс. жителей края.

Ранее, как сообщал портал URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.