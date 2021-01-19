На Ставрополье прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом пишет newstracker.ru.
В регионе вылечились 199 человек, восемь пациентов скончались.
«Общее количество выполненных исследований на COVID-19 составляет свыше 1 млн 177 тыс. Но, к сожалению, по-прежнему регистрируются и новые летальные исходы», — прокомментировал глава края.
На сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 6 тыс. жителей края.
Ранее, как сообщал портал URA.RU, в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.