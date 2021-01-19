В Госдуме назвали важной идею создания COVID-паспортов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов прокомментировал идею создания COVID-паспортов.

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация должна быть использована», — цитирует РИА Новости Морозова.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 5 февраля власти региона начнут выдавать людям, привившимся от коронавируса, специальные документы.

Руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил идею сертификации переболевших COVID-19.