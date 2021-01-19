В Ростове-на-Дону оценили количество нарушений санитарных норм в транспорте
- © РИА Новости / Илья Наймушин
Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на данные городской администрации.
За прошлую неделю инспекторы проверили 3,7 тыс. автобусов.
«Всего было составлено 212 протоколов, из них 206 — на пассажиров, шесть — на водителей», — сказано в сообщении.
За январь в городе проверили 7,9 тыс. автобусов.
Ранее издание «Новый Севастополь» писало, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.