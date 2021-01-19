В Ростове-на-Дону оценили количество нарушений санитарных норм в транспорте

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В Ростове-на-Дону за неделю в общественном транспорте зарегистрировали 212 нарушений масочного режима.
В Ростове-на-Дону оценили количество нарушений санитарных норм в транспорте
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на данные городской администрации.

За прошлую неделю инспекторы проверили 3,7 тыс. автобусов.

«Всего было составлено 212 протоколов, из них 206 — на пассажиров, шесть — на водителей», — сказано в сообщении.

За январь в городе проверили 7,9 тыс. автобусов.

Ранее издание «Новый Севастополь» писало, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

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