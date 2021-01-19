В Ростове-на-Дону оценили количество нарушений санитарных норм в транспорте

В Ростове-на-Дону за неделю в общественном транспорте зарегистрировали 212 нарушений масочного режима.

Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на данные городской администрации.

За прошлую неделю инспекторы проверили 3,7 тыс. автобусов.

«Всего было составлено 212 протоколов, из них 206 — на пассажиров, шесть — на водителей», — сказано в сообщении.

За январь в городе проверили 7,9 тыс. автобусов.

Ранее издание «Новый Севастополь» писало, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.