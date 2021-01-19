Мурашко рассказал о развёрнутых в России койках для больных COVID-19

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число больничных коек, развёрнутых в стране для пациентов с коронавирусом.
Мурашко рассказал о развёрнутых в России койках для больных COVID-19
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

«На сегодняшний день развёрнуто более 270 тыс. коек. В весенний период мы одномоментно разворачивали до 94 (тыс. — RT) коек. Сегодня развёрнуто более 31 тыс. реанимационных коек», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.

Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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