Мурашко рассказал о развёрнутых в России койках для больных COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число больничных коек, развёрнутых в стране для пациентов с коронавирусом.

«На сегодняшний день развёрнуто более 270 тыс. коек. В весенний период мы одномоментно разворачивали до 94 (тыс. — RT) коек. Сегодня развёрнуто более 31 тыс. реанимационных коек», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.

Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.