В РЖД заявили об устранении IT-уязвимости

В пресс-службе РЖД сообщили, что защищённая технологическая IT-инфраструктура компании не пострадала из-за описанных недавно в сети действий по доступу к системам РЖД. Отмечается, что описанный случай затронул строящуюся систему отдельного филиала, уязвимости устранены.

«Ранее в открытом источнике один из пользователей описал, как ему удалось построить несанкционированное соединение с сетью строящегося объекта одного обособленного подразделения холдинга «РЖД», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Как уточняется, были проведены мероприятия по выявлению и устранению уязвимостей строящейся сети с целью недопущения несанкционированного доступа.

Ранее в РЖД сообщили, что утечки персональных данных клиентов компании после проникновения в сеть не было.