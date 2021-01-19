В РЖД заявили об устранении IT-уязвимости
- РИА Новости
«Ранее в открытом источнике один из пользователей описал, как ему удалось построить несанкционированное соединение с сетью строящегося объекта одного обособленного подразделения холдинга «РЖД», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
Как уточняется, были проведены мероприятия по выявлению и устранению уязвимостей строящейся сети с целью недопущения несанкционированного доступа.
Ранее в РЖД сообщили, что утечки персональных данных клиентов компании после проникновения в сеть не было.