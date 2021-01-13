В РЖД опровергли сообщения об утечке персональных данных клиентов
- РИА Новости
Там отметили, что проводится расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга.
«Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет», — говорится в сообщении.
Ранее на одном из интернет-ресурсов появилась публикация с описанием проникновения в сеть РЖД. Автор утверждает, что получил доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании.