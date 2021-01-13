В РЖД опровергли сообщения об утечке персональных данных клиентов

Короткая ссылка
Утечки персональных данных клиентов РЖД после проникновения в сеть компании не было, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
В РЖД опровергли сообщения об утечке персональных данных клиентов
  • РИА Новости

Там отметили, что проводится расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга.

«Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет», — говорится в сообщении.

Ранее на одном из интернет-ресурсов появилась публикация с описанием проникновения в сеть РЖД. Автор утверждает, что получил доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить