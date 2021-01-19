Петербург вновь обошёл Москву по суточному числу случаев COVID-19

Санкт-Петербург обошёл Москву по суточному числу новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В Петербурге был выявлен 3281 заболевший, а в Москве — 3115.

«Санкт-Петербург — 3281, Москва — 3115», — говорится в сообщении московского оперативного штаба.

Впервые Петербург обошёл Москву по числу случаев коронавируса за сутки 4 января.

В декабре заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.