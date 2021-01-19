В Томской области рассказали о статистике алкогольных отравлений

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За 2020 год в Томской области зарегистрировано 267 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, из них 101 завершился летальным исходом.
В Томской области рассказали о статистике алкогольных отравлений
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.  

«В структуре острых алкогольных отравлений по-прежнему преобладают отравления этиловым спиртом: в 2020 году они составили 83%, в 2019 году — 87%», — сообщили в региональном управлении ведомства.

Число летальных исходов в 2020 году составило 101. По сравнению с 2019 годом, когда от отравления спиртосодержащей продукцией умерли 194 человека, оно уменьшилось в 1,9 раза.

Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как снизить симптомы алкогольной интоксикации после праздничного застолья.

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