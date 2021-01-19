В Томской области рассказали о статистике алкогольных отравлений
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- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
«В структуре острых алкогольных отравлений по-прежнему преобладают отравления этиловым спиртом: в 2020 году они составили 83%, в 2019 году — 87%», — сообщили в региональном управлении ведомства.
Число летальных исходов в 2020 году составило 101. По сравнению с 2019 годом, когда от отравления спиртосодержащей продукцией умерли 194 человека, оно уменьшилось в 1,9 раза.
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