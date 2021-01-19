В Хабаровском крае разработана программа повышения финансовой грамотности населения

Программа, направленная на повышение уровня финансовой грамотности населения, разработана в Хабаровском крае.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Такая работа в регионе велась и ранее, однако сейчас она будет систематизирована и усилена, прокомментировали в Министерстве финансов Хабаровского края.

Проект краевой программы повышения финансовой грамотности будет представлен на утверждение в правительство края до конца марта. Мероприятия программы распланированы до конца 2023 года.

В рамках программы жителям региона расскажут об ответственном финансовом поведении, планировании расходов, финансовой безопасности, а также о том, как правильно выбирать банковские услуги и в какие организации обращаться для защиты своих прав на финансовом рынке.

Ранее член экспертной группы по финансовой грамотности ЦБ, независимый финансовый советник Наталья Смирнова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как инвестировать в валюту.