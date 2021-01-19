Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
«Первое землетрясение произошло в Алданском улусе в 3:46 местного времени, магнитуда около 5, глубина — 15 километров. Потом был афтершок в 4:08, ещё одно землетрясение в 4:17, и еще одно неподалеку около 7 утра», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 96.