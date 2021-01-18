Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 96

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси возросло до 96.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям.

Уточняется, что из-за подземных толчков и их последствий около 70 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

По данным управления, 81 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,2 в индонезийской провинции Западный Сулавеси, ещё 15 человек стали жертвами последовавших после этого наводнений в провинции Южный Калимантан.

Из-за произошедшего было разрушено 1150 зданий, включая пять школ.

Вечером 14 января в районе Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Он привело к обрушению больницы.