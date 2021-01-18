Эксперты назвали регионы — лидеры по числу угонов автомобилей в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «АльфаСтрахование».
Специалисты проанализировали статистику и выяснили, где автовладельцы чаще всего обращались в компанию для возмещения по КАСКО в связи с похищением машины.
Лидируют Санкт-Петербург (0,16% от общего числа случаев), Калуга (0,11%), Новосибирск (0,08%) и Воронеж (0,08%).
Показатель Москвы — 0,06%. Такой же показатель у Саратова и Чебоксар.
В список также попали Калининград и Пенза (по 0,05%), Тула (0,04%).
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.