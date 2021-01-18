В Российской гильдии риелторов дали рекомендации желающим оформить ипотеку

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Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков дал рекомендации желающим оформить ипотеку.
В Российской гильдии риелторов дали рекомендации желающим оформить ипотеку
  • РИА Новости

«Надо брать кредит по своим возможностям. Совокупный размер всех кредитов не должен превышать 50% от семейного дохода. Это максимальная цифра, а лучше располагаться в размере 20—25%, это поможет снизить риск попадания в неплатёжеспособные заёмщики», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, также нужно обратить внимание на такой вопрос, как риск потерять право собственности.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

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