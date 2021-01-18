В Российской гильдии риелторов дали рекомендации желающим оформить ипотеку
- РИА Новости
«Надо брать кредит по своим возможностям. Совокупный размер всех кредитов не должен превышать 50% от семейного дохода. Это максимальная цифра, а лучше располагаться в размере 20—25%, это поможет снизить риск попадания в неплатёжеспособные заёмщики», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, также нужно обратить внимание на такой вопрос, как риск потерять право собственности.
Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.