В Российской гильдии риелторов дали рекомендации желающим оформить ипотеку

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков дал рекомендации желающим оформить ипотеку.

«Надо брать кредит по своим возможностям. Совокупный размер всех кредитов не должен превышать 50% от семейного дохода. Это максимальная цифра, а лучше располагаться в размере 20—25%, это поможет снизить риск попадания в неплатёжеспособные заёмщики», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, также нужно обратить внимание на такой вопрос, как риск потерять право собственности.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.