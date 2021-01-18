В СК по Ленобласти рассказали о выявлении фактов преступлений нацистов

Заместитель руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области полковник юстиции Виктор Козлов рассказал о работе по выявлению фактов преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.

«Давайте начнём с того, что в Ленинградской области под эгидой нашего управления создан консультативный совет по этому вопросу. В него вошли представители ветеранских организаций, музейные и архивные работники, писатели, в том числе и военные», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, появилась группа людей, которая изначально была нацелена на то, чтобы с учётом имеющихся данных предоставить информацию о местах массовых захоронений мирных граждан на территории Ленобласти.

«Например, в Лужском районе мы выявили захоронение с останками 134 человек. Сначала нами была получена информация, что на этом месте действовал немецкий фильтрационный лагерь. После этого мы пошли дальше и уже в ходе раскопок обнаружили могильник. По результатам этой находки было возбуждено уголовное дело», — сказал Козлов.

Он отметил, что в таких мероприятиях участвуют не только следователи, но и криминалисты.

«Все подобные мероприятия проходят во взаимодействии с поисковыми отрядами на территории того или иного района Ленинградской области», — добавил Козлов.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.