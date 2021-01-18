Число спасателей на месте схода лавины в КЧР увеличили до 233

На месте схода лавины в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии работает группировка спасателей численностью до 233 человек, сообщили в региональном главке МЧС России.

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