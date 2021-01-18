Число спасателей на месте схода лавины в КЧР увеличили до 233

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На месте схода лавины в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии работает группировка спасателей численностью до 233 человек, сообщили в региональном главке МЧС России.
Число спасателей на месте схода лавины в КЧР увеличили до 233
  • © Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ

«Всего на месте работают 233 человека, 28 единиц техники», — приводит сообщение ТАСС.

Поиски попавших под лавину осложнены из-за снега, спасатели используют дополнительное освещение.

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины. По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом.

Позднее стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины. Один человек погиб.

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