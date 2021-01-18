Число спасателей на месте схода лавины в КЧР увеличили до 233
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«Всего на месте работают 233 человека, 28 единиц техники», — приводит сообщение ТАСС.
Поиски попавших под лавину осложнены из-за снега, спасатели используют дополнительное освещение.
18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины. По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом.
Позднее стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины. Один человек погиб.