Летевший в Дубай самолёт вернулся в Краснодар из-за сбоя

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Бизнесджет Gulfstream G650, который направлялся из Краснодара в Дубай, сразу после взлёта вернулся в аэропорт из-за сигнала о сбое в системе.
Летевший в Дубай самолёт вернулся в Краснодар из-за сбоя
  • Pixabay

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Бизнесджет Gulfstream G650 Краснодар — Дубай сразу после взлёта вернулся в аэропорт кубанской столицы», — заявили в аэропорту. 

Посадка прошла благополучно. В пресс-службе уточнили, что причиной возврата стал сигнал о сбое в одной из систем.

Ранее сообщалось, что самолёт МС-21 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский в рамках испытательной работы.

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