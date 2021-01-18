Летевший в Дубай самолёт вернулся в Краснодар из-за сбоя

Бизнесджет Gulfstream G650, который направлялся из Краснодара в Дубай, сразу после взлёта вернулся в аэропорт из-за сигнала о сбое в системе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Бизнесджет Gulfstream G650 Краснодар — Дубай сразу после взлёта вернулся в аэропорт кубанской столицы», — заявили в аэропорту.

Посадка прошла благополучно. В пресс-службе уточнили, что причиной возврата стал сигнал о сбое в одной из систем.

Ранее сообщалось, что самолёт МС-21 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский в рамках испытательной работы.