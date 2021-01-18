Летевший в Дубай самолёт вернулся в Краснодар из-за сбоя
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«Бизнесджет Gulfstream G650 Краснодар — Дубай сразу после взлёта вернулся в аэропорт кубанской столицы», — заявили в аэропорту.
Посадка прошла благополучно. В пресс-службе уточнили, что причиной возврата стал сигнал о сбое в одной из систем.
Ранее сообщалось, что самолёт МС-21 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский в рамках испытательной работы.