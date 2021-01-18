Самолёт МС-21 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Жуковский

Самолёт МС-21 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский в рамках испытательной работы. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта.

«Речь идёт о происшествии в рамках испытательной работы. К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу — изменений в расписании не планируется», — цитирует сообщение пресс-службы аэропорта ТАСС.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию, никто из членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

«В ходе испытаний на прерванный полёт с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП», — заявили в ОАК.

Отмечается, что видимых повреждений не обнаружено, отказа систем не зафиксировано.

В ноябре в Новосибирске из-за проблем с двигателем вынужденно сел Ан-124.