Самолёт МС-21 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Жуковский

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Самолёт МС-21 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский в рамках испытательной работы. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
Самолёт МС-21 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Жуковский
  • © Объединенная авиастроительная корпорация

Отмечается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта.

«Речь идёт о происшествии в рамках испытательной работы. К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу — изменений в расписании не планируется», — цитирует сообщение пресс-службы аэропорта ТАСС.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию, никто из членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

«В ходе испытаний на прерванный полёт с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП», — заявили в ОАК.

Отмечается, что видимых повреждений не обнаружено, отказа систем не зафиксировано.

В ноябре в Новосибирске из-за проблем с двигателем вынужденно сел Ан-124.

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