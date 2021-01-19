В Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом в образовательных учреждениях

Короткая ссылка
В Петербурге по состоянию на 18 января на удалённом обучении из-за коронавируса остаются 0,1% школьников.
В Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом в образовательных учреждениях
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«18 января на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 24 класса в семи школах (0,1% от общего количества классов в городе)», — сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Закрыта на карантин одна группа в одном детском саду.

По болезни в школах отсутствуют 980 детей (0,2% от общего количества обучающихся) и 740 сотрудников (2% от общего числа сотрудников).

Ещё 8659 школьников находятся на домашнем (смешанном) обучении по заявлению родителей — 1,6% от общего количества.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить