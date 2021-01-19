В Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом в образовательных учреждениях

В Петербурге по состоянию на 18 января на удалённом обучении из-за коронавируса остаются 0,1% школьников.

Об этом сообщает kp.ru.

«18 января на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 24 класса в семи школах (0,1% от общего количества классов в городе)», — сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Закрыта на карантин одна группа в одном детском саду.

По болезни в школах отсутствуют 980 детей (0,2% от общего количества обучающихся) и 740 сотрудников (2% от общего числа сотрудников).

Ещё 8659 школьников находятся на домашнем (смешанном) обучении по заявлению родителей — 1,6% от общего количества.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.