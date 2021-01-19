В Петербурге арестован подросток по подозрению в убийстве матери и дяди

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца 17-летнего подростка, которого подозревают в жестоком убийстве его родственников — матери и дяди.

Об этом сообщает kp.ru.

«Органами предварительного следствия установлено, что 16 января 2021 года обвиняемый, используя в качестве оружия кухонный нож, нанёс им не менее 16 ударов в область груди, живота, задней поверхности грудной клетки дяде. После этого нанёс не менее 20 ударов в область головы, груди, верхних конечностей, задней поверхности грудной клетки матери», — говорится в сообщении Объединённых пресс-служб судов Санкт-Петербурга.

Подросток рассказал полиции, что дядя начал угрожать ему — и тогда он схватился за нож. Мать вступилась за брата, после чего её он тоже зарезал.

Сообщается, что подозреваемый состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних и ранее был судим.