В Татарстане оценили ситуацию с коронавирусом после праздников

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В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что ухудшения санэпидобстановки после новогодних праздников в регионе не последовало.
В Татарстане оценили ситуацию с коронавирусом после праздников
  • Reuters

Об этом сообщает inkazan.ru.

«На сегодня мы не видим какого-либо ухудшения заболеваемости. У нас темп прироста на сегодня сохраняется на уровне 0,6, хотя в декабре он был 0,8. Сегодня ситуация стабильная. Мы не видим перекосов в части увеличения заболеваемости среди каких-либо контингентов, кроме того, что несколько увеличилась заболеваемость среди лиц старше 65 лет», — отметила замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

При этом она отметила, что после окончания новогодних каникул должно пройти не менее 14 дней, чтобы можно было сделать окончательные выводы.

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