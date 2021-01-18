В Татарстане оценили ситуацию с коронавирусом после праздников

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что ухудшения санэпидобстановки после новогодних праздников в регионе не последовало.

Об этом сообщает inkazan.ru.

«На сегодня мы не видим какого-либо ухудшения заболеваемости. У нас темп прироста на сегодня сохраняется на уровне 0,6, хотя в декабре он был 0,8. Сегодня ситуация стабильная. Мы не видим перекосов в части увеличения заболеваемости среди каких-либо контингентов, кроме того, что несколько увеличилась заболеваемость среди лиц старше 65 лет», — отметила замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

При этом она отметила, что после окончания новогодних каникул должно пройти не менее 14 дней, чтобы можно было сделать окончательные выводы.