В Татарстане оценили ситуацию с коронавирусом после праздников
- Reuters
Об этом сообщает inkazan.ru.
«На сегодня мы не видим какого-либо ухудшения заболеваемости. У нас темп прироста на сегодня сохраняется на уровне 0,6, хотя в декабре он был 0,8. Сегодня ситуация стабильная. Мы не видим перекосов в части увеличения заболеваемости среди каких-либо контингентов, кроме того, что несколько увеличилась заболеваемость среди лиц старше 65 лет», — отметила замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
При этом она отметила, что после окончания новогодних каникул должно пройти не менее 14 дней, чтобы можно было сделать окончательные выводы.