В Оренбургской области началась вакцинация от коронавируса
- РИА Новости
О ходе кампании она рассказала в беседе с RIA56.
«До сегодняшнего дня мы привили около 3 тыс. человек. Это были в основном медики, социальные работники, работники образования, то есть первый этап приоритетности, который определён национальным календарём. Сегодня такая возможность появилась у каждого жителя области старше 18 лет», — отметила Зебзеева.
Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.