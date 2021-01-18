В Оренбургской области началась вакцинация от коронавируса

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Оренбургской области Галина Зебзеева рассказала, что с 18 января в регионе началась массовая вакцинация от коронавируса.
В Оренбургской области началась вакцинация от коронавируса
  • РИА Новости

О ходе кампании она рассказала в беседе с RIA56.

«До сегодняшнего дня мы привили около 3 тыс. человек. Это были в основном медики, социальные работники, работники образования, то есть первый этап приоритетности, который определён национальным календарём. Сегодня такая возможность появилась у каждого жителя области старше 18 лет», — отметила Зебзеева.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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