В Омской области открываются прививочные кабинеты

Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился открыть прививочные кабинеты в поликлиниках и больницах региона.

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Бурков подчеркнул, что условия для вакцинации от коронавируса должны быть созданы в каждой городской и Центральной районной больницах. Для этого медучреждения следует укомплектовать специальными холодильниками для хранения вакцины. Предполагается, что до конца следующей недели эта работа будет закончена.

После этого прививочные пункты и кабинеты должны заработать в 23 городских поликлиниках и 32 районных учреждениях здравоохранения.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.