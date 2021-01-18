В Омской области открываются прививочные кабинеты

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Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился открыть прививочные кабинеты в поликлиниках и больницах региона.
В Омской области открываются прививочные кабинеты
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Бурков подчеркнул, что условия для вакцинации от коронавируса должны быть созданы в каждой городской и Центральной районной больницах. Для этого медучреждения следует укомплектовать специальными холодильниками для хранения вакцины. Предполагается, что до конца следующей недели эта работа будет закончена.

После этого прививочные пункты и кабинеты должны заработать в 23 городских поликлиниках и 32 районных учреждениях здравоохранения.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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