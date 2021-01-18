В Московской области для крещенских купаний подготовили более 200 мест
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Об этом информирует телеканал «360».
По его словам, всего в Московской области подготовлено 220 мест, из которых 66 — на открытых водоёмах, 75 — на прудах. Ещё 79 — это купели.
«Ожидаемая погода — –20 °С днём и –19 °С ночью. И 19 января –16 °С днём. Температура может быть ниже, как сегодня, у нас в некоторых районах температура до –28 °С», — добавил он.
Хайкин отметил, что в Подмосковье был единый стандарт для подготовки купелей. У места купания обязательно должны быть деревянный настил, тёплые женские и мужские палатки.
За безопасностью будут следить сотрудники МЧС и полиции.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение.