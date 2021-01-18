Мантуров рассказал о графике производства «Спутника V» в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о графике производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на российской территории.

По его словам, Россия к настоящему моменту уже произвела почти 6,5 млн доз двух компонентов вакцины, а ближайшие месяцы темпы будут лишь нарастать.

«У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале — 11 млн, и на март у нас запланировано 15 млн доз», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в феврале начнётся масштабный выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».