Мантуров рассказал о графике производства «Спутника V» в России

Короткая ссылка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о графике производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на российской территории.
Мантуров рассказал о графике производства «Спутника V» в России
  • Reuters

По его словам, Россия к настоящему моменту уже произвела почти 6,5 млн доз двух компонентов вакцины, а ближайшие месяцы темпы будут лишь нарастать.

«У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале — 11 млн, и на март у нас запланировано 15 млн доз», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в феврале начнётся масштабный выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить