В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту пропажи подростка
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
«13-летний подросток ушёл из дома в Ингодинском районе Читы и не вернулся. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», — говорится на официальном сайте ведомства.
В настоящее время правоохранители проводят следственные действия в районе, где проживал подросток.
К поисковым мероприятиям, которые проводят полицейские, присоединились около 100 волонтёров.
В октябре 2020 года сообщалось, что пропавшая в Тверской области десятилетняя школьница найдена.