В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту пропажи подростка

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пропажи подростка в Забайкальском крае.

Об этом пишут «Известия».

«13-летний подросток ушёл из дома в Ингодинском районе Читы и не вернулся. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», — говорится на официальном сайте ведомства.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия в районе, где проживал подросток.

К поисковым мероприятиям, которые проводят полицейские, присоединились около 100 волонтёров.

В октябре 2020 года сообщалось, что пропавшая в Тверской области десятилетняя школьница найдена.