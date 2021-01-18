В Мурманской области модернизируют общественные пространства в школах

В феврале в Мурманской области стартует приём заявок на конкурс грантов для школ, где должны обновить общественные пространства.

Об этом на оперативном совещании сообщила министр образования области Ольга Дзюба, передаёт Nord-News.

Размер гранта на спортивные пространства составит 5 млн рублей, на обновление школьных столовых, рекреаций и актовых залов выделят по 2,5 млн, на учебные кабинеты — 1,25 млн рублей.

«В 2021 году грантовую поддержку получат не менее 60 государственных и муниципальных школ при условии участия в конкурсе и победы в нём», — добавила министр.

Ранее, по сообщениям ИА «Удмуртия», в Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детских садов.