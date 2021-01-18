Девять человек пострадали в результате ДТП в Чечне

Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате аварии в Гудермесском районе Чечни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД при МВД по республике.

«При подъезде к селу Беной на регулируемом перекрёстке водитель ВАЗ-217030 1963 года рождения... совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу в Гудермес «девять участников дорожного движения, четверо из которых несовершеннолетние».

По данным УГИБДД, перевозка детей осуществлялась с нарушением правил дорожного движения.

Ранее в Новосибирской области два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.