Девять человек пострадали в результате ДТП в Чечне

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Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате аварии в Гудермесском районе Чечни.
Девять человек пострадали в результате ДТП в Чечне
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД при МВД по республике.

«При подъезде к селу Беной на регулируемом перекрёстке водитель ВАЗ-217030 1963 года рождения... совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу в Гудермес «девять участников дорожного движения, четверо из которых несовершеннолетние».

По данным УГИБДД, перевозка детей осуществлялась с нарушением правил дорожного движения.

Ранее в Новосибирской области два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

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