Девять человек пострадали в результате ДТП в Чечне
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД при МВД по республике.
«При подъезде к селу Беной на регулируемом перекрёстке водитель ВАЗ-217030 1963 года рождения... совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что в результате ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу в Гудермес «девять участников дорожного движения, четверо из которых несовершеннолетние».
По данным УГИБДД, перевозка детей осуществлялась с нарушением правил дорожного движения.
Ранее в Новосибирской области два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.