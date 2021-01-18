В Москве рассказали, при какой температуре ученики могут не ходить в школу

В пресс-службе столичного Департамента образования и науки рассказали, при какой температуре школьники и учащиеся дошкольных групп могут не посещать учебные заведения.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

«Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25 °С. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -28...-26 °С, а старшеклассники — если температура от -31 °С и ниже», — рассказали в департаменте, отвечая на вопрос, не закроют ли школы из-за морозов.

Ранее стало известно, что ночь на понедельник, 18 января, стала самой холодной в Москве за последние четыре года. Отмечается, что это примерно на 11 °С ниже нормы.