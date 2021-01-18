Глава Бурятии утвердил состав и структуру нового правительства
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Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Глава Бурятии Алексей Цыдёнов утвердил новую структуру и состав правительства. Указ об отставке республиканского правительства был подписан Алексеем Цыдёновым в пятницу, 15 января», — говорится в заявлении.
Отмечается, что, в частности, исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства республики станет Всеволод Мухин, занимавший должность министра финансов Бурятии.
Ранее Цыдёнов подписал указ об отставке правительства региона.