Глава Бурятии утвердил состав и структуру нового правительства

Глава Бурятии Алексей Цыдёнов утвердил состав и структуру нового правительства вместо ранее отправленного в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Глава Бурятии Алексей Цыдёнов утвердил новую структуру и состав правительства. Указ об отставке республиканского правительства был подписан Алексеем Цыдёновым в пятницу, 15 января», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, в частности, исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства республики станет Всеволод Мухин, занимавший должность министра финансов Бурятии.

Ранее Цыдёнов подписал указ об отставке правительства региона.