Глава Бурятии подписал указ об отставке правительства региона

Глава Бурятии Алексей Цыдёнов подписал указ об отставке правительства региона.

«О своём решении Алексей Цыдёнов объявил на совещании с членами правительства в пятницу, 15 января. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена», — говорится на официальном сайте республики.

По его словам, перед властями стоит много непростых задач.

«В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — сказал Цыдёнов на заседании правительства.

Отмечается, что также планируются структурные изменения исполнительных органов власти.