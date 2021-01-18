Из-за аварийной посадки самолёта во Владивостоке начата проверка

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки из-за аварийной посадки самолёта во Владивостоке.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По данному факту Сахалинской и Приморской транспортными прокуратурами организована проверка на предмет исполнения законодательства о безопасности полётов», — отмечается в заявлении.

Как указывает прокуратура, по предварительным данным, самолёт выполнял аэродромные полёты, на его борту находились только два члена экипажа, которые не пострадали, фюзеляж судна не повреждён.

Ранее сообщалось, что самолёт DHC-6 авиакомпании «Аврора» совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси.