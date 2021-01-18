Из-за аварийной посадки самолёта во Владивостоке начата проверка
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«По данному факту Сахалинской и Приморской транспортными прокуратурами организована проверка на предмет исполнения законодательства о безопасности полётов», — отмечается в заявлении.
Как указывает прокуратура, по предварительным данным, самолёт выполнял аэродромные полёты, на его борту находились только два члена экипажа, которые не пострадали, фюзеляж судна не повреждён.
Ранее сообщалось, что самолёт DHC-6 авиакомпании «Аврора» совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси.