Врач рассказал о соблюдении масочного режима во время крещенских купаний

Во время крещенских купаний в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице необходимо соблюдать масочный режим, рассказал врач-инфекционист профессор Николай Малышев.

По его словам, заболеть коронавирусом при окунании в прорубь «вряд ли получится», однако такое возможно в помещении для обогрева.

«В очереди по-разному бывает, если люди тесно стоят, то, конечно, надо помнить, что маска должна присутствовать. Но особенно в помещении для обогрева, там народу много и есть возможность (заболеть. — RT)», — цитирует РИА Новости Малышева.

Инфекционист также уточнил, что на выходе из помещения следует снять маску.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что риск инфицирования коронавирусом во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передаётся реже.