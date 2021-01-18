Эксперт оценил риск заболевания COVID-19 во время крещенских купаний

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Риск инфицирования коронавирусом во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передаётся реже. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду, никаким образом не дают проникнуть вирусу. Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передаётся значительно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс заразиться», — цитирует РИА Новости Тимакова.

Он отметил, что «риск заболеть через воду также отсутствует, так как вода не является источником инфекции».

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение.

К тому же профессор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга Евгений Зиновьев рекомендовал горожанам, которые перенесли коронавирус, воздержаться от купания в проруби на Крещение.

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