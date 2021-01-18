В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц

Заместитель председателя Следственного комитета России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с «Известиями» сообщила, что ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придётся отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — сказала Леоненко.

Она уточнила, что даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП со временем «легко может избежать наказания».

Кроме того, СК предлагает Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба.

В феврале 2020 года в Госдуму внесли законопроект о распространении налоговой тайны на сведения о доходах физлиц.