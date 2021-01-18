В Петербурге ликвидировали пожар на территории овощебазы

В Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировали пожар на территории овощебазы. Об этом заявили в городском управлении МЧС России.

«В 21:51 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении. По данным спасателей, пострадавших нет. Ранее в МЧС сообщили, что в Калининском районе Санкт-Петербурга горит здание на территории овощебазы на площади 400 кв. м.