Один человек погиб при ДТП с микроавтобусом в Архангельской области

Короткая ссылка
В Архангельской области в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Сегодня в 16:15 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1181 км федеральной автодороги М-8 в 51 км. от Архангельска... Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Ford Transit и автоцистерны молоковоза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в микроавтобусе находились 6 человек, один из которых погиб на месте. Водитель молоковоза не пострадал.

В ведомстве также отметили, что пятеро пострадавших были осмотрены медиками, двух мужчин с тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом колена доставили в больницу.

Ранее в Новосибирской области два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить