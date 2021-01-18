Один человек погиб при ДТП с микроавтобусом в Архангельской области

В Архангельской области в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Сегодня в 16:15 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1181 км федеральной автодороги М-8 в 51 км. от Архангельска... Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Ford Transit и автоцистерны молоковоза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в микроавтобусе находились 6 человек, один из которых погиб на месте. Водитель молоковоза не пострадал.

В ведомстве также отметили, что пятеро пострадавших были осмотрены медиками, двух мужчин с тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом колена доставили в больницу.

Ранее в Новосибирской области два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.