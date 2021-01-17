Эксперт рассказал о правилах здорового сна

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал о правилах здорового сна.

«Основные правила здорового сна: фиксированное время пробуждения и засыпания и в рабочие, и выходные дни. Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от семи до девяти часов, и в этом случае он выполняет все основные свои функции», —заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, одна из главных функций — поддержание иммунитета на должном уровне.

Как пояснил Калинкин, при сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность заболеть вирусной инфекцией, если человек спит менее пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, превышает 250%.

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