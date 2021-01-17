В Подмосковье подготовили около 220 мест для купаний на Крещение

В Московской области подготовили около 220 мест для купаний на Крещение.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это добрая русская традиция. Для наших жителей и гостей Подмосковья мы подготовили места, где можно безопасно и комфортно окунуться на Крещение», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Интерактивная карта с указанием адресов опубликована на сайте регионального правительства. Все места для купаний оборудуют тёплыми раздевалками. Предусмотрено дежурство медиков, спасателей и полицейских.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал о мерах предосторожности при купании на Крещение.