В АТОР прокомментировали ситуацию в туристической отрасли

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию в туристической отрасли.
В АТОР прокомментировали ситуацию в туристической отрасли
  • Pixabay

«Перспективы отрасли напрямую зависят от того, что будет происходить с вирусом. С вирусом ситуация непрогнозируемая, поэтому строить прогнозы — задача неблагодарная и бессмысленная», — цитирует эксперта newizv.ru.

По её словам, во время пандемии отрасль держала удар, число туроператоров сократилось лишь на 6%. Доходность оставшихся снизилась на 60%.

Ломидзе также отметила, что все компании, которые занимались внешним туризмом, перестроились на внутренний.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тыс. туристов.

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