В Крыму заработал оперштаб для мониторинга ситуации на дорогах

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В Крыму на базе ГУ МЧС России развернули оперативный штаб для мониторинга ситуации на дорогах.
В Крыму заработал оперштаб для мониторинга ситуации на дорогах
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях Андрея Павлюченко.

«Центром управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с едиными диспетчерскими службами муниципальных образований и организацией Министерства транспорта», — заявил он.

По его словам, в случае затруднений работы дорог оперативно привлекаются все необходимые службы и техника.

14 января в МЧС Крыма предупредили о сильных снегопадах и гололёде.

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