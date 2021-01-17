В Крыму заработал оперштаб для мониторинга ситуации на дорогах
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях Андрея Павлюченко.
«Центром управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с едиными диспетчерскими службами муниципальных образований и организацией Министерства транспорта», — заявил он.
По его словам, в случае затруднений работы дорог оперативно привлекаются все необходимые службы и техника.
14 января в МЧС Крыма предупредили о сильных снегопадах и гололёде.