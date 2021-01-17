В Крыму заработал оперштаб для мониторинга ситуации на дорогах

В Крыму на базе ГУ МЧС России развернули оперативный штаб для мониторинга ситуации на дорогах.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях Андрея Павлюченко.

«Центром управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с едиными диспетчерскими службами муниципальных образований и организацией Министерства транспорта», — заявил он.

По его словам, в случае затруднений работы дорог оперативно привлекаются все необходимые службы и техника.

14 января в МЧС Крыма предупредили о сильных снегопадах и гололёде.