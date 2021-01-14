В МЧС Крыма предупредили о сильных снегопадах и гололёде

До конца четверга, 14 января, и всю пятницу, 15 января, погодные условия в Крыму будут сложными: на полуострове ожидается снегопад и гололёд.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике и на данные крымского Гидрометцентра.

«Вечером и до конца суток 14 января, в течение суток 15 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Днём 15 января — усиление северо-западного ветра, 15—20 м/с», — предупредили в ведомстве.

Как ранее сообщал портал URA.RU, сильные снегопады ожидаются в Свердловской области 15 января.